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06.03.17 / 00:37 Новости / Россия и мир

WADA не собирается включать кофеин в список запрещенных веществ

Но продолжит исследования

WADAМеждународное антидопинговое агентство (WADA) не собирается включать кофеин в список запрещенных веществ в ближайшем будущем. Об этом в организации заявили накануне.

Однако исследования влияния кофеина на возможное улучшение спортивных результатов продолжатся. Также WADA изучит потенциальную опасность для здоровья спортсменов.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба предположил, что кофеин в скором времени могут включить в список запрещенных препаратов WADA. Напомним, осенью 2016 года агентство опубликовало обновленный список запрещенных для спортсменов веществ на этот год. Среди них остался мельдоний.

По материалам: tass.ru
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