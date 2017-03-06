WADA не собирается включать кофеин в список запрещенных веществ Но продолжит исследования

Международное антидопинговое агентство (WADA) не собирается включать кофеин в список запрещенных веществ в ближайшем будущем. Об этом в организации заявили накануне.

Однако исследования влияния кофеина на возможное улучшение спортивных результатов продолжатся. Также WADA изучит потенциальную опасность для здоровья спортсменов.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба предположил, что кофеин в скором времени могут включить в список запрещенных препаратов WADA. Напомним, осенью 2016 года агентство опубликовало обновленный список запрещенных для спортсменов веществ на этот год. Среди них остался мельдоний.