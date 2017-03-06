Лоукостер WizzAir может начать летать в Петербург Смольный планирует подписать соглашение с авиакомпанией на ПМЭФ-2017

Венгерский лоукостер WizzAir может начать летать в петербургский аэропорт «Пулково». Об этом сказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в беседе с «Интерфаксом», опубликованной в понедельник.

Смольный может подписать соглашение с перевозчиком на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году, пишет «Интерфакс». Пока что в администрации Петербурга планируют, что WizzAir будет осуществлять перелеты между Петербургом и европейскими странами.

Напомним, пассажиропоток «Пулково» в 2016 году составил 13,2 млн человек. Год к году сокращение составило 2%. В 2017 году Минтранс выдал допуски российским авиакомпаниям на 18 новых направлений. Из них часть – в европейские страны, а также страны сНГ и чартеры на курорты.