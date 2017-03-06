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06.03.17 / 10:30 Новости / Общество / Россия и мир

В Турции задержали россиянку по подозрению к причастности к убийству посла Карлова

Она связывалась по телефону с убийцей дипломата

задержали россиянкуВ Турции задержали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Об этом в понедельник передает телеканал A Haber.

По версии следствия, гражданка России общалась по телефону и мессендежру WhatsApp с убийцей посла Мевлютом Алтынташем. Также, по словам источников газеты Hurriyet, задержанная причастна к организации интимных услуг в отелях Анкары.

Отметим, в январе в Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Дипломата застрелили 19 декабря в Турции. Его убил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

По материалам: ahaber.com.tr
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