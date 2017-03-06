Источник: «Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу Могут отказаться от приглашения иностранных специалистов

Футбольный клуб «Зенит» рассматривает Сергея Семака и Владислава Радимова в качестве возможной замены нынешнего тренера команды Мирчи Луческу. Об этом в понедельник АБН рассказал источник, близкий к руководству петербургского клуба.

По его словам, в клубе могут отказаться от практики приглашения иностранных специалистов. При этом, как отметил источник, румынский наставник, несмотря на вылет из еврокубков и кубка страны, доработает до конца сезона.

Отметим, Сергей Семак уже возглавлял петербургскую команду. Под его руководством в 2014 году «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 0-1 и выиграл в гостях у дортмундской «Боруссии» со счетом 2-1. Владислав Радимов ныне возглавляет команду «Зенит-2». Его подопечные после 24 туров занимают 11 место в турнирной таблице футбольной национальной лиги.