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06.03.17 / 19:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Источник: «Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу

Могут отказаться от приглашения иностранных специалистов

зенит Луиш НетуФутбольный клуб «Зенит» рассматривает Сергея Семака и Владислава Радимова в качестве возможной замены нынешнего тренера команды Мирчи Луческу. Об этом в понедельник АБН рассказал источник, близкий к руководству петербургского клуба.

По его словам, в клубе могут отказаться от практики приглашения иностранных специалистов. При этом, как отметил источник, румынский наставник, несмотря на вылет из еврокубков и кубка страны, доработает до конца сезона.

Отметим, Сергей Семак уже возглавлял петербургскую команду. Под его руководством в 2014 году «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 0-1 и выиграл в гостях у дортмундской «Боруссии» со счетом 2-1. Владислав Радимов ныне возглавляет команду «Зенит-2». Его подопечные после 24 туров занимают 11 место в турнирной таблице футбольной национальной лиги.

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