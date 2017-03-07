В Подмосковье более 100 человек наблюдаются у врачей из-за птичьего гриппа В Роспотребнадзоре заявили, что жители региона в безопасности

Более 100 жителей Подмосковья находятся под врачебным наблюдением из-за выявления птичьего гриппа в регионе. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«120 человек мы взяли под особый контроль по требованию. Это не карантинные, а защитные медицинские мероприятия», — сказал Марков. Министр добавил, что среди населения не выявлено заболевание.

Добавим, в Роспотребнадзоре заверили, что риск заражения птичьим гриппом в Московской области остается низким. В ведомстве рекомендовали не забывать об осторожности и избегать контактов с живой и падшей птицей.

Напомним, ранее на птицеводческом предприятии «Смена» в Сергиево-Посадском районе Московской области нашли очаг заболевания. В Россельхознадзоре сообщали, что из-за вспышки заболевания на предприятии уничтожат более 200 тыс. кур. Также птичий грипп обнаружили в Щелковском районе на ОАО «Орловское» и в Сергиево-Посадском районе на ООО «Новые технологии».