«Аэроэкспресс» может запустить двухэтажные поезда в июле Составы уже готовы

«Аэроэкспресс» планирует запустить двухэтажные поезда в июле текущего года. Об этом во вторник рассказал журналистам исполнительный директор компании Валерий Федоров.

«Пять поездов из 11 уже произведены и присутствуют в России», — сказал Федоров. Он пояснил, что составы до сих пор не запущены из-за задержки сертификации.

Напомним, в феврале 2014 году «Аэроэкспресс» подписал со швейцарской Stadler Rail Group контракт на поставку 172 двухэтажных вагонов. В мае прошлого года российский перевозчик и Stadler согласовали новые условия поставки пассажирских вагонов. «Аэроэкспресс» купит у швейцарцев 11 поездов: девять поездов по шесть вагонов, два — по четыре вагона.

Добавим, на минувшей неделе в «Аэроэкспрессе» сообщили, что пассажиропоток вырос на 52 % год к году за период с 23 по 26 февраля. За это время ее услугами воспользовались 4,6 тыс. пассажиров.