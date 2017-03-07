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07.03.17 / 19:41 Новости

Албин предложил бороться с монополией в велопрокате

Общественники его поддерживают

велопарковка-фото-с-сайта-saint-petersburg.ru_ велопрокатВице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что операторов городского велопроката, получающих субсидии из городского бюджета необходимо определять путем проведения открытых конкурсов. Об этом сообщили во вторник в городской администрации.

Албин, проводя совещание по вопросам развития велосипедной инфраструктуры, предложил привлекать к развитию велосипедного проката общественные движения и организации. По его мнению, это поможет повысить интерес к проекту и усилить конкуренцию среди потенциальных партнеров города.

Общественный советник вице-губернатора по вопросам велосипедизации Дарья Табачникова поддержала его инициативу. «Мы работаем, чтобы найти новых операторов проката, монополия всегда плохо заканчивается», — сказала она. Табачникова добавила, что городской велопрокат ожидает «революция».

Напомним, первые велосипедные парковки появились в Петербурге в мае 2014 года. В июне того же года были открыты первые пункты проката велосипедов.

 

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