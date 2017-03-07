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07.03.17 / 18:19 Новости / Общество / Россия и мир

Основатель Amazon продемонстрировал двигатель для космической ракеты

BE-4

двигатель для космической ракетыСоздатель Amazon и его компания Blue Origin продемонстрировали двигатель для космической ракеты. Об этом Джефф Безос рассказал во вторник.

Известно, что компания занималась разработкой двигателя для тяжелой ракеты с 2001 года. Фото устройство появилось на личной странице в Twitter основателя компании Джеффа Безоса.

Безос также рассказал, что компания близка к завершению создания второго и третьего двигателей. Они будут установлены на ракету-носитель New Glenn.

Первые испытательный пуск будет проведен в 2020 году. Предполагается, что первый коммерческий запуск будет проведен уже в 2021 году.

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