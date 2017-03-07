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07.03.17 / 15:01 Новости / Россия и мир

ФАС: Наказание для компании Apple могут смягчить

«Компания делает все необходимое, чтобы восстановить конкуренцию на рынке»

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может смягчить наказание для американской компании Apple. Об этом сообщил во вторник начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«С компанией Apple у нас есть диалог, и есть понимание. Это, конечно, повлияет на смягчение наказания. Но, в данной ситуации главное не это, а то, что компания делает все необходимое, чтобы восстановить конкуренцию на рынке и предотвратить возможные нарушения антимонопольного законодательства», — сказал он.

Напомним, ФАС подозревает ООО «Эппл Рус» в координации цен на смартфоны iPhone 6s и 6s Plus. Окончательное решение в этом деле могут вынести 14 марта. Кроме того, ФАС намерено принять решение о возбуждении дела о ценах на iPhone 7.

По материалам: tass.ru
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