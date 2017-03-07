ФАС: Наказание для компании Apple могут смягчить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может смягчить наказание для американской компании Apple. Об этом сообщил во вторник начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
«С компанией Apple у нас есть диалог, и есть понимание. Это, конечно, повлияет на смягчение наказания. Но, в данной ситуации главное не это, а то, что компания делает все необходимое, чтобы восстановить конкуренцию на рынке и предотвратить возможные нарушения антимонопольного законодательства», — сказал он.
Напомним, ФАС подозревает ООО «Эппл Рус» в координации цен на смартфоны iPhone 6s и 6s Plus. Окончательное решение в этом деле могут вынести 14 марта. Кроме того, ФАС намерено принять решение о возбуждении дела о ценах на iPhone 7.