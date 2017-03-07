Студентам и школьникам могут предоставить бесплатное посещение матчей Кубка Конфедераций Если будут плохо продаваться билеты на стадион

Студентам и школьникам Петербурга могут предоставить бесплатное посещение матчей Кубка Конфедераций. Об этом во вторник рассказал начальник сектора по подготовке к чемпионатам мира по футболу и хоккею Евгений Гагонин, передает корреспондент АБН.

Билеты достанутся школам и университетам города, если на футбольные матчи будут плохо продаваться билеты, отметил чиновник. Он также сообщил, что в «ЛенЭкспо» организуют пункт выдачи билетов для удобства болельщиков, пребывающих в петербургский порт.

Отметим, предварительная продажа билетов на матчи турнира началась в ноябре прошлого года. С 1 декабря 2016 года по 19 января 2017 года действовала система жеребьевки, а в настоящий момент покупка осуществляется в порядке очереди. Последний этап продаж билетов начнется 19 апреля.