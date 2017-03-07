BP хочет расширить сотрудничество с Россией Санкции на совместную деятельность не повлияли

Британская нефтегазовая компания BP (до 2001 – British Petroleum) хочет расширить сотрудничество с Россией. Об этом во вторник заявил глава компании Роберт Дадли.

В ходе беседы с журналистами на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, Дадли заявил, что BP хочет расширить сотрудничество с РФ. По словам главы компании, BP совместно с Россией осуществляют работу над технологиями, а также имеют много общей работы за пределами Российской Федерации. Также Дадли отметил, что санкции не оказали влияния на деятельность компании в России.

Напомним, BP работает на российском рынке с 2003 года. Деятельность осуществлял дочерний холдинг THK-BP, который в 2013 году поглотила Роснефть.