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07.03.17 / 22:28 Новости / Россия и мир

BP хочет расширить сотрудничество с Россией

Санкции на совместную деятельность не повлияли

бритиш-петролеум-bpБританская нефтегазовая компания BP (до 2001 – British Petroleum) хочет расширить  сотрудничество с Россией. Об этом во вторник заявил глава компании Роберт Дадли.

В ходе беседы с журналистами на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, Дадли заявил, что BP хочет расширить сотрудничество с РФ. По словам главы компании, BP совместно с Россией осуществляют работу над технологиями, а также имеют много общей работы за пределами Российской Федерации. Также Дадли отметил, что санкции не оказали влияния на деятельность компании в России.

Напомним, BP работает на российском рынке с 2003 года. Деятельность осуществлял дочерний холдинг THK-BP, который в 2013 году поглотила Роснефть.

По материалам: ria.ru
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