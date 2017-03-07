Центр по примирению за сутки передал 5,74 тонны гуманитарных грузов

Центр по примирению САР за сутки передал 5,74 тонны гуманитарных грузов. Информацию Центр предоставил во вторник.
За последние сутки Центр по примирению осуществил шесть гуманитарных мероприятий в районах Алеппо. Гражданам передали 940 кг хлеба и 4,8 тонны питьевой бутилированной воды. Суммарная масса доставленных грузов составила 5,74 тонны. Помощь оказана 2320 мирным гражданам.
Центр по примирению Сирийской Арабской Республики функционирует с февраля минувшего года. Каждый день Центр доставляет тонны продуктов питания, воды, медикаментов и детских наборов, а также оказывает помощь тысячам мирных жителей.