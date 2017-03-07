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07.03.17 / 05:17 Новости / Общество / Россия и мир

Центр по примирению за сутки передал 5,74 тонны гуманитарных грузов

Помощь оказана 2320 мирным гражданам

Фото: news.bigmir.net

Фото: news.bigmir.net

Центр по  примирению САР за сутки передал 5,74 тонны гуманитарных грузов. Информацию Центр предоставил во вторник.

За последние сутки Центр по примирению осуществил шесть гуманитарных мероприятий в районах Алеппо. Гражданам передали 940 кг хлеба и 4,8 тонны питьевой бутилированной воды. Суммарная масса доставленных грузов составила 5,74 тонны. Помощь оказана 2320 мирным гражданам.

Центр по примирению Сирийской Арабской Республики функционирует с февраля минувшего года. Каждый день Центр доставляет тонны продуктов питания, воды, медикаментов и детских наборов, а также оказывает помощь тысячам мирных жителей.

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