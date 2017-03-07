Все новости

07.03.17 / 16:29 Новости / Россия и мир

Россельхознадзор сжег свыше 5 тыс. цветов

Они были заражены «карантинными объектами»

Цветочный магазин skyandmore.lvИнспекторы Россельхознадзора уничтожили более 5 тыс.  цветов в Московском регионе. Об этом сообщили в ведомстве во вторник.

В феврале текущего года в пунктах пропуска через границу России и в местах завершения таможенного оформления, находящихся в зоне ответственности Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили 5,2 тыс. зараженной «карантинными объектами» цветочной продукции. В частности, специалисты ведомства обнаружили в цветах табачную белокрылку, западный цветочный трипс и белую ржавчину хризантем.

Цветочная продукция поступает в Россию из таких стран как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды. Согласно действующему законодательству РФ, зараженная карантинными объектами цветочная продукция уничтожается методом сжигания в присутствии представителей Россельхознадзора.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017