Россельхознадзор сжег свыше 5 тыс. цветов Они были заражены «карантинными объектами»

Инспекторы Россельхознадзора уничтожили более 5 тыс. цветов в Московском регионе. Об этом сообщили в ведомстве во вторник.

В феврале текущего года в пунктах пропуска через границу России и в местах завершения таможенного оформления, находящихся в зоне ответственности Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили 5,2 тыс. зараженной «карантинными объектами» цветочной продукции. В частности, специалисты ведомства обнаружили в цветах табачную белокрылку, западный цветочный трипс и белую ржавчину хризантем.

Цветочная продукция поступает в Россию из таких стран как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды. Согласно действующему законодательству РФ, зараженная карантинными объектами цветочная продукция уничтожается методом сжигания в присутствии представителей Россельхознадзора.