Биржевые доллар и евро слабеют но отношению к рублю Доллар 58,0600; евро 61,4100

Биржевые доллар и евро слабеют по отношению к биржевому рублю. Во вторник по фиксингу на 14:03 по московскому времени доллар стоит 58,0600 рубля на Московской бирже, евро – 61,4100 рубля.

Доллар теряет 13 копеек. Евро 17 копеек.

Аналитик «Альпари» Александр Разуваев отметил, что пара евро/доллар подрастает утром во вторник. Ожидания повышения ставок Федрезервом составляют 84% вместо 80% на прошлой неделе. Эти ожидания отчасти уже заложены в цены. Кроме того, утром рубль слегка дешевел в парах с основными иностранными валютами.