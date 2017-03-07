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07.03.17 / 14:27 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Биржевые доллар и евро слабеют но отношению к рублю

Доллар 58,0600; евро 61,4100

Доллар и евро слабеют

Коллаж АБН

Биржевые доллар и евро слабеют по отношению к биржевому рублю. Во вторник по фиксингу на 14:03 по московскому времени доллар стоит 58,0600 рубля на Московской бирже, евро – 61,4100 рубля.

Доллар теряет 13 копеек. Евро 17 копеек.

Аналитик «Альпари» Александр Разуваев отметил, что пара евро/доллар подрастает утром во вторник. Ожидания повышения ставок Федрезервом составляют 84% вместо 80% на прошлой неделе. Эти ожидания отчасти уже заложены в цены. Кроме того, утром рубль слегка дешевел в парах с основными иностранными валютами.

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