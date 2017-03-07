Россия намерена начать экспорт вертолетов Ка-52 в 2017 году Ранее сообщилось об экспорте вертолетов в Египет

Россия планирует начать экспорт вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в текущем году. Об этом во вторник сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«В текущем году, помимо работы по выполнению гособоронзаказа, ААК «Прогресс» совершит первые экспортные поставки вертолетов Ка-52 «Аллигатор»», — сказал он. Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Ка-52 поставят в Египет.

Ка-52 «Аллигатор» — модификация вертолета Ка-50 «Черная акула». Вертолет предназначен для обнаружения и распознавания целей, а также уничтожения вертолетов, бронетехники и малоскоростных низколетящих самолетов. Ка-52 оснащен несущей системой, которая позволяет складывать лопасти вертолета. Таким образом вертолет может уместиться в ангаре корабля типа «Мистраль».