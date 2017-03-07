ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф в 27 тыс. евро За нарушение права на уважение частной и семейной жизни

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить штраф в размере более 27 тыс. евро заключенным и их родственников. Такое решение в суде приняли во вторник.

Речь идет о жалобах, которые поступили от шести истцов, которые касались невозможности заключенным видеться с близкими из-за того, что они отбывают наказания в колониях, которые расположены за несколько тысяч километров от дома. ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении ст. 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» и ст. 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» Европейской конвенции по правам человека.

Добавим, ранее ЕСПЧ постановил, что власти РФ должны выплатить главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному 63 тыс. евро за незаконные задержания. Навальный подал жалобу в суд, указав, что его неоднократно задерживали во время массовых собраний, а также предъявляли обвинения в нарушении порядков проведения митингов. Позднее в Минюсте сообщили о намерении обжаловать решение ЕСПЧ.