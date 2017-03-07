ExxonMobil вложит $20 млрд в добычу нефти на шельфе Мексиканского залива До 2022 года

Американская ExxonMobil вложит $20 млрд в нефтегазовую промышленность. Об этом в компании сообщили накануне.

В сообщении компании говорится, что инвестиции планируется осуществить в период до 2022 года. Таким образом компания планирует создать 45 тыс. рабочих мест.

ExxonMobil вложится в 11 планируемых и уже реализованных проектов. Все они направлены на нефтегазопереработку и нефтехимию в Техасе и Луизиане.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность компании за крупную инвестицию в американскую экономику. Трамп особо подчеркнул, что инвестиции компании позволят создать большое количество рабочих мест.