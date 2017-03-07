Штаб FIFA во время Кубка Конфедераций могут разместить в отеле «Амбассадор» Из-за близости к центру Петербурга и удобным конференц-залам

Штаб международной федерации футбола FIFA на период проведения Кубка Конфедераций могут разместить в отеле «Амбассадор» в Петербурге. Об этом АБН рассказали в правительстве Петербурга во вторник.

Как сообщили в Смольном, футбольных чиновников привлекла близость к историческому центру города и удобные конференц-залы отеля. Переговоры представителей ФИФА и руководства «Амбассадора» вступили в заключительную стадию, отметили в правительстве. В Смольном также рассказали, что ФИФА рассматривает возможность размещения штаба в Петербурге и во время чемпионата мира 2018 года.

Напомним, ранее директор «Центра транспортного планирования Петербурга» Рубен Тертерян сообщил, что на Петроградской стороне из-за футбольного турнира изменят систему транспортного движения. По его словам, на улицах введут пропускную систему транспортных средств и зонирование. Кубок Конфедераций пройдет в России в период с 17 июня по 2 июля этого года, матчи состоятся в Сочи, Казани, Петербурге и Москве.