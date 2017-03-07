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07.03.17 / 14:46 Новости / Россия и мир / Финансы

ФСК ЕЭС потратит 2,1 млрд рублей на ремонт в Центральной России

Ремонтом займутся собственные бригады компании

tass.ru фск еэсФедеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») до конца текущего года направит свыше 2,1 млрд рублей на ремонтные работы в Центральной России. Об этом в компании сообщили во вторник.

Ремонт будет выполняться хозяйственным способом, то есть силами бригад компании. Привлекать подрядные организации ФСК ЕЭС не будет.

Энергетики планируют очистить линии электропередач от веток и кустарников и спилить более 5 тыс. деревьев, которые могут упасть на провода. Кроме того, они установят грозозащиту, изоляторы и дистанционные распорки.

Напомним, в конце февраля ФСК ЕЭС объявила о намерении направить 1,16 млрд рублей на техническое обслуживание и ремонт объектов Дальневосточного региона. Там, как в Центральной России, энергетики расчистят провода и спилят деревья.

 

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