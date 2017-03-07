Генпрокурор США направил в Сенат письмо с объяснением своих встреч с послом РФ В нем он заявил, что не лгал под присягой

Генпрокурор США Джефф Сешнс направил в Сенат письмо с объяснением своих встреч с послом РФ Сергеем Кисляком. Это произошло в понедельник.

В письме Генпрокурор заявляет, что контактировал с Кисляком как сенатор, а не представитель команды Дональда Трампа. Сешнс объяснил, что честно ответил на вопрос и не солгал под присягой, поскольку его беседа с Кисляком не затрагивала рассматриваемый в конгрессе вопрос.

Ранее Сешнса уличили в связях с российским послом Сергеем Кисляком. На вопрос об имевшихся с ним встречах Генпрокурор ответил отрицательно, после чего его обвинили в том, что он солгал под присягой. Конгресс США продолжает расследование так называемого вмешательства России в выборы президента США.