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07.03.17 / 03:49 Новости / Политика / Россия и мир

Генпрокурор США направил в Сенат письмо с объяснением своих встреч с послом РФ

В нем он заявил, что не лгал под присягой

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Фото reuters.com

Фото reuters.com

Генпрокурор США Джефф Сешнс направил в Сенат письмо с объяснением  своих встреч с послом РФ Сергеем Кисляком. Это произошло в понедельник.

В письме Генпрокурор заявляет, что контактировал с Кисляком как сенатор, а не представитель команды Дональда Трампа. Сешнс объяснил, что честно ответил на вопрос и не солгал под присягой, поскольку его беседа с Кисляком не затрагивала рассматриваемый в конгрессе вопрос.

Ранее Сешнса уличили в связях с российским послом Сергеем Кисляком. На вопрос об имевшихся с ним встречах Генпрокурор ответил отрицательно, после чего его обвинили в том, что он солгал под присягой. Конгресс США продолжает расследование так называемого вмешательства России в выборы президента США.

По материалам: ria.ru
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