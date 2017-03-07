Генсек ОПЕК высказался о взаимодействии с Россией Взаимодействия и поддержки пока достаточно

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо высказался о взаимодействии с Россией. Это произошло в понедельник.

Баркиндо заявил, что пока ОПЕК достаточно взаимодействия и поддержки со стороны России. Он заявил, что РФ не собирается вступать в организацию. В то же время, глава российского министерства энергетики подчеркнул важность взаимного сотрудничества.

Напомним, ОПЕК на прошлогоднем заседании договорились о снижении уровня добычи нефти. К соглашению также присоединились страны, не входящие в организацию, в том числе, Россия. Сокращение добычи нефти российскими компаниями составило порядка 300 тыс. баррелей.