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07.03.17 / 06:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Генсек ОПЕК высказался о взаимодействии с Россией

Взаимодействия и поддержки пока достаточно

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо высказался о взаимодействии с Россией. Это произошло в понедельник.

Баркиндо заявил, что пока ОПЕК достаточно взаимодействия и поддержки со стороны России. Он заявил, что РФ не собирается вступать в организацию. В то же время, глава российского министерства энергетики подчеркнул важность взаимного сотрудничества.

Напомним, ОПЕК на прошлогоднем заседании договорились о снижении уровня добычи нефти. К соглашению также присоединились страны, не входящие в организацию, в том числе, Россия. Сокращение добычи нефти российскими компаниями составило порядка 300 тыс. баррелей.

По материалам: ria.ru
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