Глава Минфина США добивался выхода россиян из руководства Банка Кипра – NYT Будучи крупнейшим акционером этого банка

Глава Минфина США Уилбур Росс добивался выхода россиян из руководства Банка Кипра. Об этом в понедельник пишет The New York Times (NYT).

До назначения на должность Министра финансов США Уилбур Росс являлся одним из главных акционеров Банка Кипра. Будучи зампредом совета директоров банка, Росс проводил политику отстранения россиян от управления финансовой организацией.

Издание отмечает, что в отношении многих представителей команды Дональда Трампа ведется расследование о возможных связях с Россией. В тоже время, Конгресс не обратил внимание, что одна из ключевых фигур вовсе не является другом Москвы, совсем напротив, Росс вынуждал россиян покинуть управленческие посты в банке.

Напомним, Дональда Трампа и многих членов его администрации обвиняют в связях с Кремлем. Ранее в отставку подал Майкл Флинн, экс-советник президента по нацбезопасности. В настоящий момент идет разбирательство о содержании бесед Генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком. В Москве отрицают свою причастность.