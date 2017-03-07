Все новости

07.03.17 / 06:59 Новости / Политика / Россия и мир

Глава Минфина США добивался выхода россиян из руководства Банка Кипра – NYT

Будучи крупнейшим акционером этого банка

Сюжет:

Фото interfax.ru

Фото interfax.ru

Глава Минфина США Уилбур Росс добивался выхода россиян из руководства Банка Кипра. Об этом в понедельник пишет The New York Times (NYT).

До назначения на должность Министра финансов США Уилбур Росс являлся одним из главных акционеров Банка Кипра. Будучи зампредом совета директоров банка, Росс проводил политику отстранения россиян от управления финансовой организацией.

Издание отмечает, что в отношении многих представителей команды Дональда Трампа ведется расследование о возможных связях с Россией. В тоже время, Конгресс не обратил внимание, что одна из ключевых фигур вовсе не является другом Москвы, совсем напротив, Росс вынуждал россиян покинуть управленческие посты в банке.

Напомним, Дональда Трампа и многих членов его администрации обвиняют в связях с Кремлем. Ранее в отставку подал Майкл Флинн, экс-советник президента по нацбезопасности. В настоящий момент идет разбирательство о содержании бесед Генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком. В Москве отрицают свою причастность.

По материалам: nytimes.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017