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07.03.17 / 18:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Старт Девелопмент» начал готовить проект планировки города-спутника «Южный»

Для территории в 230 га

город-спутник южныйКомпания «Старт Девелопмент» начала подготовку проекта планировки территории города-спутника «Южный». Об этом в компании сообщили во вторник.

Проект готовят для территории в 230 га. Эти земли находятся на участке между Киевским шоссе и железной дорогой на границе с Ленобластью. На спроектированной территории разместят инноград ИТМО и несколько жилых кварталов.

Проект должны утвердить до 30 марта 2018 года. После этого девелопер начнет проектировать дома. Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил сроки проектировки для двух участков города-спутника. Его общая территория – более 2 тыс. га. В жилые дома на его территории планируют заселить более 130 тыс. человек.

По материалам: fontanka.ru
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