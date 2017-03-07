«Старт Девелопмент» начал готовить проект планировки города-спутника «Южный» Для территории в 230 га

Компания «Старт Девелопмент» начала подготовку проекта планировки территории города-спутника «Южный». Об этом в компании сообщили во вторник.

Проект готовят для территории в 230 га. Эти земли находятся на участке между Киевским шоссе и железной дорогой на границе с Ленобластью. На спроектированной территории разместят инноград ИТМО и несколько жилых кварталов.

Проект должны утвердить до 30 марта 2018 года. После этого девелопер начнет проектировать дома. Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил сроки проектировки для двух участков города-спутника. Его общая территория – более 2 тыс. га. В жилые дома на его территории планируют заселить более 130 тыс. человек.