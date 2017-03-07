Hyperloop построила первый тестовый участок для сверхскоростных поездов Неподалеку от Лас-Вегаса

Hyperloop построила тестовый участок трубы для сверхскоростных поездов. Об этом в компании сообщили во вторник.

В сообщении компании говорится, что длина участка составляет 500 метров, а диаметр – более 3 метров. Вся конструкция весит более 1 млн кг.

Предполагается, что Hyperloop начнет испытания на построенном участке в первой половине текущего года. Конструкция установлена в штате Невада.

Ранее стало известно о появлении компании, занимающейся аналогичным проектом – Arrivo. Основателями стартапа стали бывшие сотрудники Hyperloop One.