Hyperloop построила первый тестовый участок для сверхскоростных поездов

Hyperloop построила тестовый участок трубы для сверхскоростных поездов. Об этом в компании сообщили во вторник.
В сообщении компании говорится, что длина участка составляет 500 метров, а диаметр – более 3 метров. Вся конструкция весит более 1 млн кг.
Предполагается, что Hyperloop начнет испытания на построенном участке в первой половине текущего года. Конструкция установлена в штате Невада.
Ранее стало известно о появлении компании, занимающейся аналогичным проектом – Arrivo. Основателями стартапа стали бывшие сотрудники Hyperloop One.