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07.03.17 / 17:47 Новости / Общество / Россия и мир

Hyperloop построила первый тестовый участок для сверхскоростных поездов

Неподалеку от Лас-Вегаса

Hyperloop построилаHyperloop построила тестовый участок трубы для сверхскоростных поездов. Об этом в компании сообщили во вторник.

В сообщении компании говорится, что длина участка составляет 500 метров, а диаметр – более 3 метров. Вся конструкция весит более 1 млн кг.

Предполагается, что Hyperloop начнет испытания на построенном участке в первой половине текущего года. Конструкция установлена в штате Невада.

Ранее стало известно о появлении компании, занимающейся аналогичным проектом – Arrivo. Основателями стартапа стали бывшие сотрудники Hyperloop One.

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