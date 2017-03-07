ЕСПЧ, инфляция и Путин. Итоги вторника

ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф в 27 тыс. евро, а Путин помиловал осужденную за госизмену жительницу Сочи. Инфляция в феврале составила 0,2%, а еще Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира. Таким был вторник.

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира. Рейтинг во вторник опубликовало агентство U.S.News & World Report.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксану Севастиди. Жительница Сочи Оксана Севастиди в марте прошлого года была приговорена к семи годам лишения свободы за государственную измену.

Сбербанк начнет обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшие дни все процессы для адаптации приема нового вида документов будут завершены.

Инфляция в России в феврале составила 0,2%. Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары составил 0,2%, а стоимость услуг выросла на 0,3%. В годовом выражении инфляция составила 4,6%.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить штраф в размере более 27 тыс. евро заключенным и их родственников. ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении ст. 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» и ст. 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» Европейской конвенции по правам человека.

Перенос даты выборов президента России в 2018 году необходимо обдумать. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

WikiLeaks опубликовал 8,7 тыс. документов ЦРУ по киберразведке. WikiLeaks отметили, что в документах содержится информация о тайных хакерских операциях ЦРУ.