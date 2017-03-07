«Калашников» планирует купить 30% «Института прикладной физики» У «Курганприбора»

Концерн «Калашников» намерен купить 30% новосибирского «Института прикладной физики» (ИПФ). Об этом сообщил во вторник председатель совета директоров «Курганприбора», которому принадлежит ИПФ, Сергей Муратов.

«Мы пришли к единому мнению о вхождении в акционерный капитал концерна «Калашников». Вроде договорились. Мы стараемся, чтобы было развитие, и считаем, что у концерна есть очень серьезные ресурсы», — рассказал он. По словам главы ИПФ Алексея Барышева, приобретение позволит институту более активно участвовать в разработках с Минобороны и Минпромторгом.

ИПФ на 100% принадлежит НПО «Курганприбор». Последний занимается разработкой и производством выстреливаемым средствам радиоэлектронного противодействия для ВМФ. Кроме того, компания производит средства неуправляемого авиационного ракетного вооружения.