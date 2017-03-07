Казахстан договорился с РФ об использовании Транссибирских авиамаршрутов Договоренность закрепили путем обмена письмами

Казахстан договорился с РФ об использовании Транссибирских авиамаршрутов (ТСМ). Об этом во вторник заявили в Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В заявлении сказано, что переговоры велись долгое время. Итогом стало разрешение, полученное казахстанскими авиакомпаниями, на выполнение полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов. Это позволит авиаперевозчикам Казахстана открыть направления в Улан-Батор и Токио, а также осуществлять регулярные рейсы Астана-Байконур и Алматы-Байконур. Договоренность стороны закрепили путем обмена письмами.

Напомним, Москва долгое время не хотела предоставлять Астане право бесплатного пользования ТСМ, так как это могло создать прецедент бесплатного пользования. Транссибирский маршрут – самый короткий воздушный путь из Западной Европы в Юго-Восточную Азию и Японию. За пользование воздушным пространством предполагается компенсационная оплата, которая приносит «Аэрофлоту» и Росавиации сотни миллионов долларов в год. РФ обещала перестать брать плату при вступлении в ВТО, но отменила свои обязательства.

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