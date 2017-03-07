KIA представила новую модель KIA Picanto Старт продаж в России запланирован на середину года

KIA представила новую модель KIA Picanto на международном автосалоне в Женеве. Об этом в компании сообщили во вторник.

На российском рынке третье поколение KIA Picanto будет представлено с двумя модернизированными бензиновыми двигателями 67 л.с и 84 л.с. Старт продаж новинки в России запланирован на середину 2017 года.

На Женевском автосалоне-2017 состоялась европейская премьера новой модели KIA Stinger, которая призвана стать новым глобальным флагманом марки и в корне изменить представление потребителей о бренде.

Отметим, также в автосалоне в Женеве впервые в мире были представлены две новые гибридные модели KIA с возможностью зарядки от электросети. Это кроссовер Niro Plug-in Hybrid и универсал Optima Sportswagon Plug-in Hybrid.