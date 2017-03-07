В Кирове за работой коммунальщиков будут следить квадрокоптеры По утрам администрация города будет просматривать снятые ими видео

В Кирове за очисткой крыш от снега начнут следить квадрокоптеры. Сообщение об этом было опубликовано во вторник на сайте городской администрации.

Аппараты начнут контролировать работу коммунальных служб в ближайшие дни, сказано в сообщении. Видео, которые они будут снимать, чиновники будут просматривать на утренних совещаниях.

«Еще раз обозначаю задачу: до конца этой недели все скатные кровли должны быть очищены», — сказал глава администрации Александр Перескоков. Также он поручил управляющим компания не оставлять снег на тротуарах, а сразу же его убирать.

Напомним, в минувшее воскресенье в Кирове погибла пенсионерка. На женщину упал снег с крыши, когда она шла по тротуару с внуком. Она скончалась на месте, ребенок не пострадал. В результате было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев после гибели женщины пообещал управляющим компаниям «тотальную проверку».