Китай будет покупать воду из Байкала В КНР уверяют, что озеро не пострадает

Китай начнет закупать воду из озера Байкал, чтобы перекачивать ее в засушливые районы республики. Об этом пишет во вторник The Guardian.

По информации издания, для этих целей построят трубопровод длиной 1,1 тыс. километров. Он пройдет от юго-западной оконечности Байкала, через Монголию, горный переход Хэси и пустыню Гоби в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, до Ланьчжоу — столицы провинции Ганьсу.

Газета со ссылкой на анонимные источники сообщает, что китайские дипломаты обсудят проект на переговорах с российской стороной. Сама технология перекачки воды, пояснил источник, уже оговорена.

В российском правительстве изданию подтвердили факт переговоров с Китаем. В КНР считают, что озеру проект не навредит. Объем, который планируется откачивать, не сопоставим с размерами озера, уверяют в республике, а Сибирь таким образом может получить экономическую выгоду.

Добавим, как сообщает сайт Росводресурсов, уровень воды в Байкале по состоянию на 6 марта опустился до уровня 455,99 м по Тихоокеанской отметке. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявлял, что в 2017 году необходимо восстановить уровень воды в озере. Максимальное снижение было зафиксировано 26 апреля 2015 года и составило минус 14 см.