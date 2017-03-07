Между городами России на время Кубка Конфедераций запустят более 150 поездов Фанаты смогут ездить на них бесплатно

Между российскими городами на время проведения турнира Кубка Конфедераций запустят более 150 поездов. Об этом журналистам рассказал во вторник генеральный директор «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» Терентий Мещеряков, передает корреспондент АБН.

При наличии билета на матчи турнира футбольные фанаты смогут ездить между городами бесплатно, сообщил директор организации. «Мы не видим существенных рисков при проведении мероприятия», — отметил Мещеряков.

Напомним, Кубок Конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Петербург, как отметил Мещеряков, станет столицей турнира. На стадионе на Крестовском острове сборная России сыграет в первом матче Кубка Конфедераций со сборной Зеландии, там же пройдет и финальный матч турнира.