В Чечне 17 женщин получили квартиры в подарок к 8 марта Двоим матерям погибших сотрудников МВД вручили медали

Региональный общественный фонд имени Кадырова подарил 17 женщинам квартиры за заслуги в различных сферах в честь 8 марта. Об этом сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров.

«В зале собрались матери сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, многодетные женщины, а также особо отличившиеся работницы разных отраслей экономики, науки, культуры», — рассказал Кадыров. Он также вручил две медали «Честь матери» матерям сотрудников МВД, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в январе Кадыров сообщал, что фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии. По словам главы Чечни, их предки были уроженцами Северного Кавказа. Также фонд помог им отметить мусульманские праздники.