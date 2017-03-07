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07.03.17 / 18:42 Новости / Общество / Россия и мир

В Чечне 17 женщин получили квартиры в подарок к 8 марта

Двоим матерям погибших сотрудников МВД вручили медали

Фото: сfonday.ru квартиры

Фото: сfonday.ru

Региональный общественный фонд имени Кадырова подарил 17 женщинам квартиры за заслуги в различных сферах в честь 8 марта. Об этом сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров.

«В зале собрались матери сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, многодетные женщины, а также особо отличившиеся работницы разных отраслей экономики, науки, культуры», — рассказал Кадыров. Он также вручил две медали «Честь матери» матерям сотрудников МВД, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в январе Кадыров сообщал, что фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии. По словам главы Чечни, их предки были уроженцами Северного Кавказа. Также фонд помог им отметить мусульманские праздники.

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