Во французских Альпах сошла снежная лавина Под снегом около десяти человек

В Альпах во Франции сошла снежная лавина. Об этом во вторник передает агенство AFP.

По предварительным данным, под снегом могут быть около десяти человек. Сход лавины произошел на горнолыжном курорте Тинь.

Отметим, в поисках пропавших принимают участие порядка 40 человек. Однако спасатели жалуются на плохие погодные условия.

Добавим, в начале февраля в Италии снежная лавина сошла на альпинистов. Под завал попали восемь альпинистов из Италии. Их всех удалось спасти.