LinkedIn и Роскомнадзор не договорились о разблокировке соцсети

LinkedIn не удалось договориться о разблокировке сервиса в России. Об этом во вторник рассказали в Роскомнадзоре.
В компании рассказали, что встреч с Роскомнадзором была проведена в декабре. Эриэл Экстин сообщил, что социальная сеть будет по-прежнему заблокирована на территории страны.
Сеть заблокирована на территории РФ с 17 ноября прошлого года. Среди россиян число пользователей сети достигало 5 млн человек.
Напомним, ранее стало известно о покупке LinkedIn Microsoft. Сделка была закрыта в декабре 2016 года, покупка компании обошлась американскому гиганту в $26,2 млрд.