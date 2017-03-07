LinkedIn и Роскомнадзор не договорились о разблокировке соцсети Сеть остается заблокированной на территории РФ

LinkedIn не удалось договориться о разблокировке сервиса в России. Об этом во вторник рассказали в Роскомнадзоре.

В компании рассказали, что встреч с Роскомнадзором была проведена в декабре. Эриэл Экстин сообщил, что социальная сеть будет по-прежнему заблокирована на территории страны.

Сеть заблокирована на территории РФ с 17 ноября прошлого года. Среди россиян число пользователей сети достигало 5 млн человек.

Напомним, ранее стало известно о покупке LinkedIn Microsoft. Сделка была закрыта в декабре 2016 года, покупка компании обошлась американскому гиганту в $26,2 млрд.