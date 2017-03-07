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07.03.17 / 21:54 Новости / Политика / Россия и мир

Макрон почти сравнялся с Ле Пен в предвыборных рейтингах

У него 25,5% против 26% у Марин Ле Пен

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Эммануэль МакронКандидат в президенты Франции Эммануль Макрон почти сравнялся в предвыборных рейтингах с Марин Ле Пен. Об этом говорят данные опубликованного во вторник опроса компании Elabe.

По данным опроса, за Эммануэля Макрона в первом туре готовы проголосовать 25,5% опрошенных. Его рейтинг стабильно возрастает, показав рост в 1,5% с последнего исследования. Марин Ле Пен, напротив, потеряла поддержку 1% избирателей. Таким образом ее рейтинг составил 26%, она по-прежнему лидирует.

При этом Франсуа Фийон слегка отстает от своих оппонентов на фоне скандала и раскола коалиции правых и центристов. Его рейтинг – 19%, без изменений.

Напомним, первый тур выборов президента Франции пройдет 23 апреля. Самыми широко обсуждаемыми претендентами на пост главы государства являются Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон. Последний стал объектом расследования, чета Фийон подозревается в фиктивном трудоустройстве и присвоении государственных средств.

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