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07.03.17 / 15:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный объяснил отказ «Маршу в защиту Петербурга» праздником «Море волнуется»

«Марш» хотели устроить на Марсовом поле

Сюжет:

"Марш в защиту Петербурга"

Фото АБН

В Смольном назвали мероприятие, из-за которого организаторы «Марша в защиту Петербурга» получили отказ в проведении митинга на Марсовом поле 19 марта. Им оказался праздник «Море волнуется», рассказал во вторник депутат петербургского Заксобрания, один из организаторов марша Борис Вишневский.

Праздник пройдет с 11 до 19 часов. Он будет посвящен «проблемам ресурсов и бережливому отношению к природе». Во время мероприятия будет занята вся территория Марсова поля, а также организаторы планируют использовать звукоусиливающую аппаратуру.

Отметим, «Марш в защиту Петербурга» хотели провести 19 марта, потому что 30 лет назад в этот день прошел градозащитный митинг у гостиницы «Англетер». Об отказе Смольного согласовать митинг, посвященный Исаакиевскому собору, РГБ и РНБ и Пулковской обсерватории, стало известно во вторник утром. Организаторы сообщили, что требуют аудиенции губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

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