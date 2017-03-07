Смольный объяснил отказ «Маршу в защиту Петербурга» праздником «Море волнуется» «Марш» хотели устроить на Марсовом поле

В Смольном назвали мероприятие, из-за которого организаторы «Марша в защиту Петербурга» получили отказ в проведении митинга на Марсовом поле 19 марта. Им оказался праздник «Море волнуется», рассказал во вторник депутат петербургского Заксобрания, один из организаторов марша Борис Вишневский.

Праздник пройдет с 11 до 19 часов. Он будет посвящен «проблемам ресурсов и бережливому отношению к природе». Во время мероприятия будет занята вся территория Марсова поля, а также организаторы планируют использовать звукоусиливающую аппаратуру.

Отметим, «Марш в защиту Петербурга» хотели провести 19 марта, потому что 30 лет назад в этот день прошел градозащитный митинг у гостиницы «Англетер». Об отказе Смольного согласовать митинг, посвященный Исаакиевскому собору, РГБ и РНБ и Пулковской обсерватории, стало известно во вторник утром. Организаторы сообщили, что требуют аудиенции губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.