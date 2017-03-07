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07.03.17 / 11:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Организаторы «Марша в защиту Петербурга» просят аудиенции Полтавченко

«В целях недопущения разрастания политического и общественного противостояния»

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"Марш в защиту Петербурга"

Фото АБН

Организаторы «Марша в защиту Петербурга» просят аудиенции губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Об этом они сообщили во вторник.

Встречу просят провести в ближайшее время во внеочередном порядке. Депутаты ЗакСа Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко планируют обсудить с градоначальником место проведения митинга, чтобы избежать «разрастания политического и общественного противостояния».

Напомним, «Марш в защиту Петербурга» планировали провести 19 марта на Марсовом поле. Однако Смольный отказался согласовать акцию. В администрации города объяснили, что на Марсовом поле будет проходить некое «культурно-массовое мероприятие». Митинг предложили провести в Удельном парке.

Акция будет посвящена вопросу сохранения музейного статуса Исаакиевского собора, потенциальному объединению РНБ и РГБ, сохранению Пулковской обсерватории. «Марш в защиту Петербурга» приурочили к 30-летию градозащитной акции у гостиницы «Англетер».

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