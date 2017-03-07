Медведев подписал постановление о создании МФЦ для бизнеса Для повышения качества, сокращения сроков, снижения коррупционных рисков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании МФЦ для бизнеса. Документ опубликовали во вторник на сайте правительства.

Премьер-министр утвердил постановление о создании на базе МФЦ центров по оказанию дополнительных негосударственных услуг для предпринимателей. Таким образом, в России появится целая сеть МФЦ для бизнеса. В документе сказано, что появление подобно центров содействует повышению качества услуг, сокращению сроков их оказания и снижению коррупционных рисков.

Напомним, МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Центры работает в формате «одного окна», куда можно обратиться за различными услугами и документами разных инстанций.