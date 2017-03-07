Сын главы петербургского «Метростроя» стал владельцем 70% банка «Невастройинвест» Основные клиенты банка – строители метро

Сын главы петербургского «Метростроя» Николай Александров стал владельцем 70% акций банка «Невастройинвест». Об этом во вторник пишет «Деловой Петербург».

Как поясняет издание, Александров нарастил долю с 24,7% до 70%. Основные клиенты банка «Невастройинвест» — корпоративные клиенты, в основном компании-партнеры «Метростроя».

Николай Александров – сын и заместитель главы «Метростроя» Вадима Александрова. Николай Александров также владеет 24% акций предприятия. В числе собственников банка «Невастройинвест» он с 2011 года.

Отметим, в 2016 году правоохранители приходили в банк с обысками. Они расследовали дело о коммерческом подкупе одного из менеджеров «Невастройинвест». В том числе проверяли и версии, согласно которым через кредитно-финансовую организацию за границу выводили деньги, полученные по госконтрактам. Следственные действия тогда проходили и в «Метрострое».