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07.03.17 / 13:48 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Сын главы петербургского «Метростроя» стал владельцем 70% банка «Невастройинвест»

Основные клиенты банка – строители метро

"Метрострой" "Невастройинвест"Сын главы петербургского «Метростроя» Николай Александров стал владельцем 70% акций банка «Невастройинвест». Об этом во вторник пишет «Деловой Петербург».

Как поясняет издание, Александров нарастил долю с 24,7% до 70%. Основные клиенты банка «Невастройинвест» — корпоративные клиенты, в основном компании-партнеры «Метростроя».

Николай Александров – сын и заместитель главы «Метростроя» Вадима Александрова. Николай Александров также владеет 24% акций предприятия. В числе собственников банка «Невастройинвест» он с 2011 года.

Отметим, в 2016 году правоохранители приходили в банк с обысками. Они расследовали дело о коммерческом подкупе одного из менеджеров «Невастройинвест». В том числе проверяли и версии, согласно которым через кредитно-финансовую организацию за границу выводили деньги, полученные по госконтрактам. Следственные действия тогда проходили и в «Метрострое».

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