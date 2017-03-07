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07.03.17 / 16:48 Новости / Россия и мир / Финансы

Международные резервы РФ выросли на 1,7% в феврале

И достигли $397 млрд

Международные резервы России Международные резервы России выросли на 1,7% в феврале. Об этом в Центробанке сообщили во вторник.

По состоянию на 1 марта международные резервы составили $397,334 млрд. За прошлый месяц они выросли на $6,749 млрд.

Напомним, в январе международные резервы страны выросли на $12,8 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении российского правительства и ЦБ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

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