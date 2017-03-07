Смольный не согласовал проведение женского митинга на Марсовом поле Но активистки отметят 8 марта акцией

Смольный не согласовал проведение женского митинга на Марсовом поле 8 марта. Об этом АБН во вторник рассказала член Российского социалистического движения Валерия Ковалишина.

Группа активисток запланировала на 8 марта женский митинг. Однако Смольный предложил им провести акцию в районе метро Удельная или Индустриального проспекта. По словам чиновников, 8 марта с 9 до 21 на Марсовом поле будет проходить другое мероприятие. Отметим, как рассказала АБН Ковалишина, организаторы женского митинга подали свою заявку чуть раньше положенного срока.

«Это должно было быть общее мероприятие, в котором бы приняли участие все: анархисты, социалисты, активисты «Весны», члены «Яблока» и многие другие. Мы были готовы идти вместе сквозь преграды, объединиться ради женского митинга, несмотря на наши политические противоречия», — отметила Валерия Ковалишина.

Несмотря на отказ Смольного, активистки отметят Международный женский день акцией, которая пройдет в центре Петербурга. Днем они намерены собраться на Малой Садовой улице и оттуда организованно пройти по Невскому проспекту до Дворцовой площади. По предварительным данным, в прогулке могут принять участие около ста человек. В знак женской солидарности активистки будут использовать атрибуты фиолетового цвета, который присутствует в символике феминистического движения.

«Чтобы выразить солидарность с женщинами по всему миру и с теми, кто стоит с тобой ежедневно рядом плечо к плечу, и пройдет эта встреча. Женщинам в России есть за что бороться: трансляция властью в сотрудничестве с церковью консервативных «ценностей» (декриминализация домашнего насилия, неоднократные попытки вывести аборты из ОМС, активное вмешательство представителей церкви в дела государства), дискриминация женщин в труде и социальная политика направленная на экономию, а не на поддержание матерей (ведь в основном на женщин ложится забота о детях) создают ситуацию, в которой говорить о победе равноправия полов в России еще рано», — отмечают участницы будущей акции.

Отметим, в последнее время согласовать мероприятие на Марсовом поле не могут представители самых разных движений. Так, недавно стало известно об отказе в проведении там градозащитного «Марша в защиту Петербурга». Ранее митинг не смогли согласовать защитники Исаакиевского собора, и в итоге мероприятия прошли в формате встречи с депутатами ЗакСа.