В Казани прошел митинг вкладчиков «Татфондбанка» В МВД сообщают, что в нем участвовало 90 человек

В казанском парке Петрова в Татарстане прошел очередной митинг клиентов «Татфондабанка» и других банков, у которых ЦБ отозвал лицензию. Об этом сообщает в воскресенье Интерфакс-Поволжье.

Как передает корреспондент агентства, пикетчики принесли плакаты с призывами к властям обратить внимание на ситуацию, в которой они оказались. Некоторые из пришедших были обманутыми дольщиками, другие протестовали против снова жилья в казанских пригородах.

По оценке местной полиции, в митинге приняли участие 90 человек. Пикет был согласован с местными властями и прошел без происшествий.

Напомним, 3 марта Центробанк отозвал лицензию у «Татфондбанка». «Дыру» в его капитале регулятор оценил в 97 млрд рублей. Добавим, о проблемах, с которыми столкнулся банк, стало известно в декабре прошлого года. Его руководство ввело ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению. Затем ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка». Также была введена временная администрация.

«Татфондбанк» — один из крупнейших в Татарстане. Возмещением по вкладам теперь занимаются Сбербанк, «ВТБ 24», «Ак Барс», «ФК Открытие» и «Россельхозбанк».