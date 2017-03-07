В Москве зрители ЧМ — 2018 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте И волонтеры

В Москве зрители и волонтеры Чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций-2017 смогут бесплатно пользоваться городским транспортом. Соответствующее постановление подписал во вторник мэр города Сергей Собянин.

Платить не придется за проезд в наземном транспорте (кроме легкового такси), в метро, на монорельсе и на железнодорожном транспорте, включая Московское центральное кольцо (МЦК), а также на маршрутах, обслуживаемых OOO «Аэроэкспресс». Для этого зрители должны будут иметь при себе персонифицированную карту зрителя и билет на матч. У волонтеров должен быть документ, подтверждающий их аккредитацию, и специальный проездной билет, выпускаемый метрополитеном.

Напомним, футбольный чемпионат пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Его примут 11 российских городов, в том числе Москва и Петербург. В столице матчи пройдут на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена». В Петербурге сборные будут играть на стадионе на Крестовском острове.