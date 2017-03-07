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07.03.17 / 09:56 Новости / Россия и мир

В мэрии Сухого Лога прошли обыски

О том, кого обыскивают, не сообщается

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В мэрии города Сухого Лога в Свердловской области прошли обыски. Об этом сообщили в городской администрации во вторник.

По словам сотрудника администрации, которые приводит Ura.ru, работникам мэрии не рекомендовано выходить в коридор. О том, в отношении кого проводятся следственные мероприятия, неизвестно.

Напомним, 2 марта местная дума приняла отставку главы Сухого Лога Станислава Суханова. Врио губернатора был назначен первый заместитель Суханова Роман Валов. Станислав Суханов, в свою очередь, возглавил свердловский фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.

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