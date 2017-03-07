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07.03.17 / 11:43 Новости / Россия и мир

В Международном центре Рерихов прошли обыски

Причины обыска не сообщаются

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В московском Международном центре Рерихов прошли обыски. Об этом сообщил вице-президент центра Александр Стеценко.

«Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранителей органов. Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», — сказал он.

Ранее Александр Стеценко сообщал, что сотрудников центра вызвали на следственный эксперимент. Международный центр Рерихов входит музей имени Николая Рериха. Он занимается организаций выставок, культурных мероприятий и конференций.

По материалам: interfax.ru

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