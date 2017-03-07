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07.03.17 / 16:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Начало судебного заседания по делу Оганесяна перенесли из-за его визита к врачу

На этот раз - к зубному

Оганесян

Фото АБН

Суд по делу экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна задержали из-за визита подсудимого к врачу. Об этом в петербургском горсуде рассказали во вторник.

Суд оставил в силе решение об аресте Оганесяна. Заседание началось на 45 минут позже, потому что экс-вице-губернатор был у стоматолога.

Напомним, заседание по этому вопросу должно было пройти еще 2 марта. Однако его перенесли на 7 марта. Предыдущим решением суда арест Оганесяна должен продлиться до 9 мая. Оганесян пытался обжаловать это решение, ссылаясь на самочувствие и соседа-курильщика с ВИЧ.

Марата Оганесяна задержали в середине ноября 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове. Подсудимиому уже дважды вызывали в суд скорую помощь. В декабре его перевели из камеры «Крестов» в тюремную больницу. Оганесян просил ослабить меру пресечения в то

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