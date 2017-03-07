В Омске Вечный огонь будет гореть 17 дней в году из-за проблем с финансированием Потому что областное правительство передало контроль над ним городу

Вечный огонь в Омске будет гореть несколько дней в году. Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на городской департамент сельского хозяйства.

«Это связано с тем, что нет финансирования и нормативов по циклу горения и содержанию. У нас этот огонь будет гореть 17 дней в году — в Дни воинской славы: 15 и 23 февраля, 18 марта, 9 мая и другие», — пояснили изданию в департаменте.

Отмечается, что вопрос продолжат решать. Председатель ветеранской организации Евгений Белов сообщил НГС, что в год на содержание Вечного огня тратилось от 400 до 500 тыс. рублей.

Раньше Вечный огонь в Омске был под контролем омской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке Омскгоргаза. С 1 января 2017 года мемориал передали мэрии.

Позднее мэр города Вячеслав Двораковский заявил, что огонь был отключен из-за технических неполадок. Он добавил, что уже 9 марта его снова зажгут.