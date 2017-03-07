Все новости

07.03.17 / 10:06 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно

ММВБ —2047,59 пункта, РТС — 1108,24 пункта

Московская биржаТорги на Московской фондовой бирже во вторник открылись разнонаправленно.  ММВБ —2047,59 пункта, РТС — 1108,24 пункта

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова не ожидает активной торговли 7 марта. По ее словам, российские индексы будут «крутиться в районе» 2040—2050 пунктов и 1100—1110 пунктов, соответственно. Курс доллара по ее словам будет консолидироваться в интервале 58-58,5 рублей.

Токийская фондовая биржа закрылась разнонаправленно. TOPIX вырос на 0,14 пункта до 1555,04 пункта. JPX-Nikkei 400 сократился на 0,07 пункта до 13918,61 пункта.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017