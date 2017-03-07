Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно ММВБ —2047,59 пункта, РТС — 1108,24 пункта

Торги на Московской фондовой бирже во вторник открылись разнонаправленно. ММВБ —2047,59 пункта, РТС — 1108,24 пункта

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова не ожидает активной торговли 7 марта. По ее словам, российские индексы будут «крутиться в районе» 2040—2050 пунктов и 1100—1110 пунктов, соответственно. Курс доллара по ее словам будет консолидироваться в интервале 58-58,5 рублей.

Токийская фондовая биржа закрылась разнонаправленно. TOPIX вырос на 0,14 пункта до 1555,04 пункта. JPX-Nikkei 400 сократился на 0,07 пункта до 13918,61 пункта.