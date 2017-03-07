Палата лордов британского парламента одобрила поправку к закону о Brexit Итоговое соглашение с Евросоюзом теперь обязательно должно пройти через парламент

Палата лордов британского парламента одобрила поправку к закону о Brexit. Это произошло во вторник.

По итогам заседания, верхняя палата приняла вторую поправку к закону, запускающему выход Великобритании из Евросоюза. Поправка подразумевает прохождение итоговых договоренностей с ЕС через британский парламент.

Таким образом, согласно принятой поправке, премьер-министр не может завершить процесс выхода, пока парламент не утвердит итоговые договоренности. Кроме того, парламент должен дать одобрение до начала обсуждения в Европарламенте.

Премьер-министр Тереза Мэй подтвердила готовность представить итоговое соглашение на утверждение парламентом. Она также подчеркнула, что Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза.

Напомним, ранее нижняя палата британского парламента утвердила закон о Brexit без внесения каких-либо поправок. На прошлой неделе Палата лордов приняла поправку к закону, которая гарантирует права европейцев, проживающих в Британии. Тереза Мэй обещала запустить процедуру Brexit до конца марта.