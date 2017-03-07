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07.03.17 / 20:14 Новости / Политика / Россия и мир

Памфилова поддержала идею о переносе выборов в 2018 году

На 18 марта

перенос выборовГлава Центризбиркома Элла Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году. Об этом во вторник сообщили в ЦИК.

«Я также поддерживаю идею о переносе президентских выборов на неделю позже — с 11 на 18 марта, в соответствии с теми поправками, которые внесены в Думу, поскольку для избирательных комиссий – чем позже будут проходить выборы, тем лучше», — заявила Памфилова.

Отметим, глава ЦИК уточнила, что в будущем можно рассматривать возможность проведения выборов в октябре и апреле. Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что перенос даты выборов главы страны в 2018 году необходимо обдумать. Согласно законодательству, выборы проходят во второе воскресенье марта.

По материалам: interfax.ru
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