Памфилова поддержала идею о переносе выборов в 2018 году На 18 марта

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году. Об этом во вторник сообщили в ЦИК.

«Я также поддерживаю идею о переносе президентских выборов на неделю позже — с 11 на 18 марта, в соответствии с теми поправками, которые внесены в Думу, поскольку для избирательных комиссий – чем позже будут проходить выборы, тем лучше», — заявила Памфилова.

Отметим, глава ЦИК уточнила, что в будущем можно рассматривать возможность проведения выборов в октябре и апреле. Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что перенос даты выборов главы страны в 2018 году необходимо обдумать. Согласно законодательству, выборы проходят во второе воскресенье марта.